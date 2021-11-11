TBMM Başkanı Şentop davet etti, gaziler Meclise geldi

11 Kasım 2021 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 16:53

Meclis Başkanı Şentop'un daveti üzerine TBMM'ye gelen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesine mensup gazilerden oluşan heyet, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından ağırlandı. Rehber eşliğinde Meclis'i gezen heyet, Genel Kurul Salonu'nu ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği genel Merkezini de ziyaret eden heyet akşam saatlerinde Tekirdağ'a hareket edecek.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, ziyarete ilişkin, "TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'un misafiri olarak Meclis'teydik. Gazi Meclisimizde olmak bizim için büyük bir onur. Başta Sayın Meclis Başkanımıza ve bizleri ağırlayan TBMM Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Koncagül'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

