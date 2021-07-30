TBMM Başkanı Şentop, Fas'ın milli gününü kutladı

DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 12:18 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:18

Şentop, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib El Malki ile Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Abdelhakim Benchamach'a mektup gönderdi. Şentop, Fas'ın milli gününü kutladığı mektupta, "Fas'ın milli günü dolayısıyla, dost ve kardeş Fas halkını Türk milleti ve şahsım adına can-ı gönülden tebrik ederim. Türkiye, Fas ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli gününüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Fas Temsilciler Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim" ifadelerini kullandı.