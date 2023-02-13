TBMM Başkanı Şentop, Hatay'daki depremzedeleri ziyaret etti

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'la Hatay'ın merkez ilçesi Defne'ye gitti.

Bölgede vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek dağıtımı yapan Meclis personelini ziyaret eden Şentop'a, mahalle sakinleri, bölgedeki durum ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Özverili çalışmalarından dolayı Meclis personeline teşekkür eden Şentop, daha sonra okul bahçesinde bulunan ailelerle ve gönüllü kurtarma ekipleriyle sohbet etti.

Aileler, depremin ilk gününden itibaren yemek dağıtımı yapan Meclis personeli için Şentop'a teşekkürlerini iletti.

- KIRIKHAN VE ANTAKYA ZİYARETİ

TBMM Başkanı Şentop, Kırıkhan'da da tabur komutanlığı içindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan ilçedeki can kayıpları, yaralanan vatandaşların durumu, hasar gören binalar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya 11 aile ferdini kaybeden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bölgede bulunan milletvekilleri ile katıldı.

Şentop, Kırıkhan'ın ardından Antakya'ya geçerek Hatay Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ne gitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla AFAD yetkililerinden bilgi alan Şentop, bölgede yürütülen çalışmaları dinledi.