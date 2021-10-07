TBMM Başkanı Şentop: İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:51

Şentop, P20 Zirvesi'nde "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

Kovid-19 salgınının olumsuz tesirlerinin toplumlarda köklü değişikliklere yol açtığını gözlemlediklerini vurgulayan Şentop, "Salgının sosyal ve çevresel etkileri maalesef bu olumsuzlukların başında geliyor. Kovid-19 salgınının mevcut sorunları daha da derinleştirmesi, bütün insanlığın süratli ve kararlı adımlar atmasını zaruri hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Şentop, dünya ekonomisinde toparlanma eğiliminin başladığına ancak salgın öncesi dönemin yakalanamadığına işaret ederek, "Toparlanma sürecinin koordineli ve gelecekteki benzer şoklara hazırlanmayı da kapsayacak şekilde şekillendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu da tecrübe ederek öğrendik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vurguladığı "Küresel hiçbir soruna, krize, çağrıya kayıtsız kalmayan Türkiye'nin iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacağı" ifadesini G20 Parlamento Başkanlarına hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na imza atan ilk ülkelerden biridir ancak yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle bu anlaşmayı yürürlüğe koymamıştık. Son dönemde bu çerçevede kaydedilen mesafeyi müteakiben anlaşmanın onaylanmasını yeniden gündemimize aldık. Atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız zemininde, Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün kabul ettik. Bu gelişmeyi G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."

- "İlişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz"

Şentop, dünyayı herkes için yaşanır kılabilmenin bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir. Açık bir şekilde gördük ki; dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalığı, her birimizin ülkesindeki başka bir insanın aynı hastalığa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer başka ülkelerde barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek mümkün değilse, hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız. Dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak, başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına ulusal çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak, kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz."

Salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceğinin açıkça görüleceğine dikkati çeken Şentop, "Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum ve insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirmek mecburiyetindeyiz. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir." diye konuştu.

Şentop, Türkiye olarak bu anlayışla ihtiyaç içindeki ülkelerin salgınla daha iyi mücadele edebilmeleri için çok taraflı platformlarda gerçekleştirilen çalışmalarda aktif rol aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsani ve kalkınma yardımlarında, 2017 yılından itibaren Türkiye en çok insani yardım yapan ülkedir. En zengin ülke değiliz ama en merhametli ülkeyiz. Ülkemiz, salgının başlangıcından bu yana büyük İslam düşünürü, mutasavvıf Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var' deyişiyle 160 ülke ve 12 uluslararası teşkilata destek olarak salgınla mücadele bağlamında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir."

G20 Parlamento Başkanları, ilk gün oturumlarının sonunda aile fotoğrafı çektirdi.