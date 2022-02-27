TBMM Başkanı Şentop, Necmettin Erbakan'ı andı

AA 27 Şubat 2022 Pazar 17:59 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 17:59

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhum başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum. Merhum Erbakan, zorlu mücadelelerle geçen siyasi hayatında, siyaseti her şart altında sivil bir zeminde sürdürme kararlılığından asla vazgeçmeyerek, 'Milli Görüş' fikrinin anlamını yalnızca sözlerle değil eylemleriyle de hayata geçirdi." ifadelerine yer verdi.

Şentop, millete olan inancı ve güveni doğrultusunda geliştirdiği "Yeniden Büyük Türkiye" idealinin banisi olan merhum Başbakan Erbakan'ın, cesareti, feraseti ve ilkeli duruşuyla daima örnek bir lider olarak hatırlanacağını belirtti.

