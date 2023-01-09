TBMM Başkanı Şentop öğrencilerle buluştu: İyi yetişmiş gençlere her zaman ihtiyaç var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nin açılış töreni sonrasında, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen uluslararası öğrenciler ile Güzel Sanatlar Fakültesinde, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Dr. Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un, uluslararası öğrenciler ile buluştuğu programın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Türkiye'de, Balkanlar ve Batı Trakya'dan en fazla öğrenciye ev sahipliği yapan üniversite olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesinin gerek Balkanlardan gelen öğrenci sayısı gerek Balkan odaklı çalışmaları ile Türkiye'deki en önemli eğitim kurumlarının başında geldiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Trakya Üniversitesi olarak uluslararasılaşma çalışmalarına ve uluslararası öğrencilere büyük önem veriyoruz. Trakya Üniversitesi yönünü Balkanlara çevirmiş, Balkanlara hizmet etmeyi kendine görev edinmiş ve bu konuda uzmanlaşmış bir üniversite. Eğitim, sağlık ve teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda Balkanların yanındayız. Trakya Üniversitesinde 84 ülkeden 5 bin uluslararası öğrencimiz var. Bunun 4 bini Balkan coğrafyasından. Türkiye'de, en çok Balkanlı öğrenciye ev sahipliği yapan üniversiteyiz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un teşrifleriyle, Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencileri ile bir buluşma organize etmek istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Kosova, Karadağ ve Batı Trakya'dan öğrenci temsilcilerimiz ile bir aradayız. Ayrıca, Türkçeyi yeni öğrenen, 84 farklı ülkeden gelmiş evlatlarımızda bizlerle buradalar. Afrika, Asya, Endonezya gibi farklı kıta ve ülkelerden gelerek Üniversitemizde Türkçe öğrenimi gören öğrencilerimiz de var. Trakya Üniversitesi, adeta bir aşure kazanı ve kültür mozaiği niteliğinde. 81 ilden ve 84 ülkeden öğrencimiz ile Edirne'de, payitaht şehirde, bu bayrağın ve ezanın altında huzur içerisinde birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizin sizi tanımaları, bilgi ve tecrübelerinizden istifade etmeleri düşünceleri ve görüşlerinde yepyeni ufuklar açacaktır. Teşrifleriniz için üniversitem ve şahsım adına sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, söyleşide öğrencilere hayat hikâyesinden bahsederek Balkan muhaciri bir ailenin çocuğu olduğunu, 1926 yılında ailesinin ata toprağı olan Kuzey Makedonya'nın güneybatısındaki Gevgeli şehrinden Tekirdağ'a yerleştiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, iyi yetişmiş gençlere her zaman ihtiyaçları olduğunu ifade ederek geleceği inşa edebilecek gençler yetiştirmenin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, kadim medeniyetimizin inşa ettiği bütün coğrafyada yaşayan farklı kültür ve kökenden tüm insanların anavatanı olduğunu dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ortak bir tarihi, kültürü ve mirası paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ülkeler arasındaki dostluk, barış ve kardeşlik ilişkilerine önem verdiklerini belirterek Türkiye'nin tüm ülkeler ile iyi ilişkiler içerisinde olma gayretinde olduğunu ifade etti.

Balkanlardan ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin kendileri için değerli olduğunu söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un konuşmalarının ardından soru-cevap kısmına geçildi. Prof. Dr. Mustafa Şentop, öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, değerli katılımlarından dolayı teşekkür eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu "Edirne'mize, Üniversitemize ve bölgemize verdiğiniz destekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Değerli vakitlerinizi ayırarak bizlerle ve öğrencilerimizle çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Değerli Hocamıza çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından günün anısına Mimar Kemaleddin tarafından inşa edilen Tarihi Gar Binası'nın minyatürü hediye edildi.

Program sonunda öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile hatıra fotoğrafı çektirdi.