TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Meclis Başkanı Ismailov ile telefonda görüştü

AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:10 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:11

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, görüşmede, kardeş Özbekistan'ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu ifade etti.

İki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için parlamentolara çok önemli görevler düştüğünü dile getiren Şentop, "Salgın bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de Özbekistan'ı da etkiledi. Yaşadığımız bu zor zamanlarda salgın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

En kısa zamanda yüz yüze istişarelerde bulunma temennisini ileten Şentop, "Geçmiş Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. Özbekistan Yasama Meclisi'nin değerli üyelerine, dost ve kardeş Özbekistan halkına en iyi dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum. Allah nice bayramlara sağlık ve afiyetle eriştirsin." diye konuştu.

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Ismailov da iki ülkenin parlamento üyeleri arasında sıkı bir iş birliğinin mevcut olduğunu, bunun daha da artmasını istediklerini kaydetti.

Ismailov, "Sizin de hizmetlerinizin büyük olduğunu biliyoruz. Parlamentolara düşen roller, görevler artmaktadır. Pandeminin zorluklarının yaşandığı günlerde parlamentonun sorumluluğu bir kat daha artmıştır." dedi.

Pandemi döneminin bütün dünya için bir imtihan olduğunu, pandeminin büyük problemler getirdiğini belirten Ismailov, Türkçe konuşan kardeş ülkelerin mücadelesini takip ettiklerini söyledi.

Ismailov, yüz yüze görüşme arzusunu dile getirerek, iki ülkenin ilişkilerinin daha gelişmesini ümit ettiklerini ifade etti.