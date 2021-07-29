TBMM Başkanı Şentop Şuşa'da incelemelerde bulundu

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:19 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:19

Pakistan Milli Meclisi Başkanı Asad Kaiser ve Azerbaycan Mili Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile şehri gezen Şentop, yetkililerden bilgi aldı.

Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk cumhuriyetleriyle dostluk ve kardeşliği güçlendirecek, kurumsallaştıracak adımlar atıldığını ifade ederek, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkinin çok daha özel olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in "Tek millet iki devlet" sözünün Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinde karşılığını bulduğunu dile getiren Şentop, Şuşa Beyannamesi'nin de iki ülke ilişkilerini çok daha iyi bir noktaya taşıdığını söyledi. Mustafa Şentop, beyannamenin ilişkileri daha ileriye taşımak için de yol haritası ortaya koyduğunu kaydetti.

Şuşa'da çok ciddi bir tahribat olduğuna işaret eden Şentop, "Şehrin sahibi olduğuna inananlar bunu yapamazlar. Ancak bir işgalci anlayışla, zihniyetle burada bulunanlar şehri tahrip edebilirler. Sadece Şuşa değil yol boyunca gördüğümüz bütün mekanlarda adeta taş üstünde taş bırakılmamış. Hunharca, barbarca işler yapılmış." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, tahribatı ortadan kaldırmak üzere bir inşa faaliyeti olduğunu anlatarak, birkaç ay içinde Şuşa'nın gerçek kültür başkenti çehresine kavuşacağını ümit ettiğini söyledi.

Şehirde kullanılır hale getirilen Yukarı Gövherağa Camisi'nde öğle namazını kılan Şentop, daha sonra Fuzuli şehrine hareket etti.