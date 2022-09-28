TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin oldukça iyi bir yolda olduğunu söyledi

Şentop, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi" kapsamında, Türkiye'de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınları TBMM Başkanlık Konutu'nda ağırlayarak ödül verdi.

IWF Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesince kamuda ve özel sektörde kendi alanlarında lider ve öncü karakterleriyle çevrelerine ilham veren kadınların tespit edildiği proje kapsamında, çeşitli kamu kurumları ve Türkiye'nin ilk 100 sanayi ve ticari kuruluşu kategorilerinde 100 kadın lider belirlendi.

Aralarında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve birçok rektör ve yöneticinin de bulunduğu isme ödüllerini veren Şentop bu tür değerlendirmelerin ve ödüllerin teşvik edici ve ilham verici olduğunu söyledi.

Ödüle layık görülenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Bu değerlendirmede şüphesiz birçok kriter vardır. Bu nihai bir ölçü olabilecek şey değil fakat bu tür değerlendirmelerin, ödüllerin, plaketlerin teşvik edici bir yönü var. Burada olmayan insanlar için de ilham verici bir yönü var. Kadınların yönetici olarak ön plana çıkması bakımından Türkiye oldukça iyi yolda. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hakikaten teşvik edici. Bizler de oldukça önem gösteriyoruz." diye konuştu.

Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi kapsamında ödül alan bazı isimler şöyle:

"Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı Ümran Görmez, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Müjgan Karyağdı, HSK Üyesi Aysel Demirel, HSK Üyesi Havvanur Yurtsever, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü, YÖK Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Antalya Akev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, İstanbul Pendik Kaymakamı Hülya Kay, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Konya Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Nevşehir Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Denizli Bekilli Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Şanlıurfa Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İzmir Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü."