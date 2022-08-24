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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

AA24 Ağustos 2022 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
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Şentop, milli gün dolayısıyla Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, şunları kaydetti:

"Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Ukrayna ile ilişkilerimiz güçlenerek devam etmektedir. Bu süreçte parlamentolar arasındaki kuvvetli iş birliğinin ilişkilerimize ivme kazandırması son derece değerlidir. Türkiye, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü her platformda desteklemeye devam edecektir. Bu vesile ile zatıalinize ve şahsınızda Ukrayna Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim."

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