TBMM Başkanı Şentop'dan ABD ile varılan mutabakat hakkında açıklama
TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır.'
- AA
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, dün ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekatı’na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır."
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