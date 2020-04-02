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TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkeye mektup

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:12 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:12
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