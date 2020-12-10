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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan AB'ye mesaj

Şentop: 'Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güven bunalımının derinleşmesine katkı yapacak kararlara imza atılmayacağını ümit etmek isterim.'

10 Aralık 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:32
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