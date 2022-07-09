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TBMM Başkanı Şentop'tan bayram mesaisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA9 Temmuz 2022 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
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Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov ve Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile telefonda görüştü.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının bayramını tebrik eden Şentop, Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de ele alındı.

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