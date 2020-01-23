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  • Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasına cevap
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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasına cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu.' dedi.

AA23.01.2020  12:16 - Güncelleme: 23.01.2020  12:29

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklaması) Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. AK Parti'li 29 milletvekili arasında ona ait bir dosya yoktu." dedi.

Karar gazetesine konuşan Ahmet Davutoğlu kendi dokunulmazlığını kaldırmadan Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dokunulmazlıkların kalkması sürecinde ise; kamu düzenini yok eden 6-8 Ekim'de olduğu gibi ve en çok da bölgedeki Kürt vatandaşlarımızın haklarını ihlal eden çukur barikatlara karşı bir terörle mücadele yürütüyorduk. O zaman çıkıp açık şekilde kendim için kaldırmadığım dokunulmazlığı başka siyasiler için kaldırmam dedim ve dokunulmazlıkların bütün siyasilere teşmil edilebilecek şekilde genişletilmesini sağladım. Yani kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda"

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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