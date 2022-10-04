TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Hayvanları Koruma Günü mesajı

Şentop, sosyal medyada hesabında, Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu arka ayakları felç olan ve bakımını TBMM'nin üstlendiği "Dost" isimli köpeği severken fotoğrafını paylaşarak, "Sizleri 'Dost' ile tanıştırayım. İsmiyle müsemma gerçek bir dost. Meclis'teki evinde hepimizin göz bebeği." ifadelerini kullandı.

