Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ���� — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 14, 2023