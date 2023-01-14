İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2023 Cumartesi / 22 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7875
  • EURO
    20,3681
  • ALTIN
    1159.98
  • BIST100
    4984.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop'tan hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kurt için başsağlığı mesajı
Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kurt için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt için başsağlığı diledi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Kurt için başsağlığı mesajı
ABONE OL

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehadete yükselen kahraman Mehmetçiğimiz Selçuk Kurt'a Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.