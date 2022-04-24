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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, 'Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM'de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz.' ifadelerini kullandı.

24 Nisan 2022 Pazar 12:39 - Güncelleme:
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine sert tepki gösterdi. Şentop, "Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM'de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PAYLAN'IN TEKLİFİ İADE EDİLMİŞTİ

HDP'li Garo Paylan, kanun teklifini, dün mesai bitimine yakın TBMM Başkanlığına sunmuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini, içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP, her yıl olduğu gibi bu yıl da sözde Ermeni soykırımı ile ilgili propagandalarına başladı. HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, 'Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu' diye konuştu.

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