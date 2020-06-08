İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7945
  • EURO
    7,683
  • ALTIN
    369.483
  • BIST100
    110586
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek
Güncel

TBMM Başkanı Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yassıada açıklaması: Mağdurlar tazminat alabilecek

08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 17:05
ABONE OL

Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.