TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki

TBMM Başkanı Şentop, 'TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum.' dedi.
AA04 Mart 2020 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:09
TBMM Başkanı Şentop, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum." dedi.