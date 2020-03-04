TBMM Başkanı Şentop'tan Yunanistan'a tepki

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:09

TBMM Başkanı Şentop, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve insanlık dışı tutumlarını kınıyorum." dedi.