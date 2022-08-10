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Güncel

TBMM Başkanı Şentop'un acı günü!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
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Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Sakaoğlu'nun (80) naaşı, Orta Cami'ye getirildi.

TBMM Başkanı Şentop ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Nusratlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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