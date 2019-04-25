TBMM Başkanı Şentop'un teyzesi vefat etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un teyzesi Fahriye Vurgun vefat etti.
- AA
Şentop, Vurgun'un öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
Vurgun'un cenazesi Eyüp Kabristanı'nda defnedilecek.
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