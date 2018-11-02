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TBMM Başkanı Yıldırım, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Monzo ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Emilio Monzo ile bir araya geldi.

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TBMM kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arjantin'deki G20 Parlamenter Forumu'na katılan Yıldırım ve Monzo, her iki taraftan heyetlerin katılımıyla Temsilciler Meclisi'nde görüştü.

Yıldırım, Monzo ile yapılan görüşmenin ardından Arjantin - Türkiye Dosluk Grubu üyelerini de kabul etti.

Görüşmelerde Türkiye ve Arjantin arasında, her alanda gelişmekte olan ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirildi. 

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