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TBMM Başkanı Yıldırım, ASO, ATO ve TBMM Spor Kulübü heyetlerini kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım, ASO, ATO ve TBMM Spor Kulübü heyetlerini ayrı ayrı kabul etti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ASO, ATO ve TBMM Spor Kulübü heyetlerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın, Meclisteki makamında Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti, TBMM Spor Kulübü üyelerini kabulleri basına kapalı gerçekleşti.

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