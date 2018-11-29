Yıldırım: Dünyanın en büyük havalimanını yapmamız tesadüf değil

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu'na katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Toplantının gayesi Asya'yı medeniyet merkezi yapmak. İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz. Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız tesadüf değildir. Dünyada gelişimin değişimin iy iokunmasının sonucudur. Daha güzel bir dünyada yaşamak bütün insanların hakkıdır. Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir.

Çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur. Yapılması gereken; mevcut sorunları ortadan kaldırmak, parlamenter diplomasiyi etkin kullanarak anlaşmazlıkları, sorunları hükümetlerimizin çözebilmesine katkı sağlamaktır."