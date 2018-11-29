Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yıldırım: Dünyanın en büyük havalimanını yapmamız tesadüf değil

TBMM Başkanı Yıldırım, 'Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız tesadüf değil, dünyadaki değişimin iyi okunmasının sonucu' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu'na katıldı.

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Toplantının gayesi Asya'yı medeniyet merkezi yapmak. İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz. Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız tesadüf değildir. Dünyada gelişimin değişimin iy iokunmasının sonucudur. Daha güzel bir dünyada yaşamak bütün insanların hakkıdır. Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir.

Çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur. Yapılması gereken; mevcut sorunları ortadan kaldırmak, parlamenter diplomasiyi etkin kullanarak anlaşmazlıkları, sorunları hükümetlerimizin çözebilmesine katkı sağlamaktır."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre´de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Cengiz Ünder bu golü kaçırınca İspanyol gazeteci coştu

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

Türk ordusunun rüya projesi TF-2000'in beyni denize açıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA