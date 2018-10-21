TBMM Başkanı Yıldırım: Bu topraklar mazlum coğrafyaların, ihtiyaç sahiplerinin umududur

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği baba ocağı Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda Erzincan Belediyesince düzenlenen "Mahalleliler Buluşuyor" programının finaline katıldı.

Programda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşları fazla bekletmek istemediğini belirterek, "Konuşmalardan ziyade herhalde burada bir müzik programı var, birbirinden değerli sanatçılar var, onları dinlemeyi tercih edersiniz. Ne diyor arifler, üç şeyde hikmet vardır: Musa'nın asası, babanın kesesi, sözün kısası." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un zaman zaman mahallelilerle bir araya gelerek program yaptığını, bu programların finaline kendisinin de katıldığını anlatarak, bu programlarla milletin kaynaştığını ifade etti.

Memleketine vefa borcunun olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu toprakların evladı, bu topraklarda gözünü dünyaya açmış birisi olarak buralara, memleketimize vefa borcumuz, hizmet borcumuz var, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak gibi görevimiz var. Erzincan benim canım memleketin, ne zaman çağırırsanız koşa koşa gelirim." diye konuştu.

Yıldırım, Erzincan'ın Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle jandarma, polis ve bütün güvenlik teşkilatlarımıza, ordu komutanımıza terörle mücadelede verdikleri bu güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri Erzincan'ın ilçelerini köylerini ihmal etmeden gezip dolaşan, sorunlarını tespit eden adeta Erzincan'ın bir evladı gibi çalışan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a teşekkür ediyorum." dedi.

"Çok güzel bir memleketimiz, çok asil bir milletimiz var"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir memleketimiz, çok asil bir milletimiz var. Bu topraklar zor topraklar ama bu topraklar aynı zamanda mazlum coğrafyaların da ihtiyaç sahiplerinin de umududur. Bu topraklarda sadece ayakta kalmak yetmez aynı zamanda gönül coğrafyamızdaki milyonlarca mazlumun da hamiliğini yapmak gerekir. İlk günden beri memleket sevdasıyla ülkemizin kalkınmasında, terörle mücadelede gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için yaptıkları elbette unutulmaz. Kendisine yeni sistemden sonra başarılarının devamını diliyorum."

Yıldırım, millet bahçesi ve kıraathanesi açtı

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından bir süre Uğur Işılak konserini dinledikten sonra Halit Paşa Caddesi'ne geçerek Erzincan Belediyesince yapılan Millet Bahçesi ve Kıraathanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır da katıldı.