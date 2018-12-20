TBMM Başkanı Yıldırım: Cezalı köprü geçişleri affedilecek, ödeyenlerin parası iade edilecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Cezaların affı gündemde

Konuyu kökten çözmeyi hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var. Cezaların yazıldığı günden yeni düzenlemenin Meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, birinci iş bu."

İstifa iddiaları

Yıldırım, istifa edeceği iddialarının hatırlatılması üzerine, "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Onun için yalan yanlış haberlere itibar etmenize gerek yok." dedi.