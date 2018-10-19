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TBMM Başkanı Yıldırım, çikolata fabrikasını gezdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da bulunan bir çikolata fabrikasını gezerek tarihi yerlerin çikolatadan yapılan maketlerini inceledi.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’dan İzmir’e hareket etmeden önce çikolata fabrikasını gezdi. TBMM Başkanı Yıldırım’a gezi sırasında İstanbul Valisi Vasip Şahin eşlik etti.
 
TBMM Başkanı Yıldırım çikolata fabrikasının yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrika içerisinde tarihi yerlerin çikolatadan yapılan maketlerini inceleyen Binalı Yıldırım, ziyaret sonrasında fabrikadan ayrıldı.
 

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