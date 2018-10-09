TBMM Başkanı Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Baima'yı kabul etti

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısı için kente gelen Çin Halk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Baima ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.