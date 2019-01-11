TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ataşehir'de esnafları ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda-Murat Koçak çiftlerinin evlerine konuk oldu.
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