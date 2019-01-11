TBMM Başkanı Yıldırım İstanbul'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, Mimar Sinan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Ataşehir'de esnafları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra Hatice-Naci Canruh ile Seda-Murat Koçak çiftlerinin evlerine konuk oldu.