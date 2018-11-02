TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Mecliste Senegal’in geçiş üstünlüğü var, bunu bilmenizi isterim. Senegal ile hem altyapının geliştirilmesi hem eğitim hem de güvenlik alanında iş birliğini önemsiyoruz." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle başkent Dakar'a gelen Yıldırım'ı, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda, Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass ve Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclisteki partilerin milletvekillerinin bulunduğu heyetle, Türk firmalarınca yapılan Dakar Arena Spor Salonu ile Abdou Diouf Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, ardından Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass ile basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında, Yıldırım, Türkiye'nin Senegal'i Sahraaltı Afrika’da önemli bir dost ve müttefik olarak gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şubat sonundaki ziyaretinde, iki ülke arasında mutabık kalınan anlaşmaları birer birer hayat geçirdiklerini belirten Yıldırım, Senegal ile ilgili ikili anlaşmaların en hızlı şekilde TBMM'de onaylandığını kaydetti.

"Meclis'te Senegal'in geçiş üstünlüğü var"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Mecliste Senegal’in geçiş üstünlüğü var, bunu bilmenizi isterim. Senegal ile hem altyapının geliştirilmesi hem eğitim alanında hem de güvenlik alanında iş birliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, elindeki imkanlarla Senegal’in gelecek yıllar için hedeflerine, refahına katkı yapmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Kardeşlerimizle ilişkilerimiz tek taraflı menfaate dayanmaz. Her iki ülkenin de kazanması esasına göre ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü bizim geçmişimizde sömürü ve sömürgecilik yok. Bu bakımdan Afrika’nın gelişmesi, kalkınması dünyanın refahı, huzuru ve birçok problemin ortadan kalkması anlamına gelir." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanlarının çok iyi dost olduklarını kaydeden Yıldırım, iki liderin her görüştüklerinde yeni bir karar aldığına ve bu kararların süratle hayata geçirildiğine işaret etti.

Üst düzey ziyaretlerin, ikili ilişkilerin ilerlemesine çok büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, parlamentolar arası yakınlaşmanın da gerekli olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Hükümetlerimizin işlerini kolaylaştıracak önemli kararlar alabiliriz, önemli çalışmalar yapabiliriz. Senegal ile Türkiye arasında ticaretin gelişmesi, yıldan yıla artması gayet güzel ancak rakamlara baktığımızda iki ülkenin potansiyelinin altında olduğu görülüyor. Daha çok gayret göstermemiz ve daha çok üst düzey ziyaretler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Parlamentolar arası dostluk gruplarının birbirini daha çok tanıması gerekli. Eğitim konusunda, Türkiye geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Senegal'e her türlü desteği sunmaya devam edecek."

Yıldırım, Türkiye'nin terörle ve aşırılıklarla mücadele konusunda, Senegal ile aynı düşüncelere sahip olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanlarımız ortak hareket ediyor"

Niass da konuşmasında, Türk Maarif Vakfının açtığı okullarda verilen eğitimi memnuniyetle izlediklerini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 250 milyon doları aştığını dile getiren Niass, bu kapsamda hedefin 400 milyon dolara çıkarıldığını kaydetti. Niass, iki ülke arasında imzalanan anlaşma sayısının, Erdoğan'ın ziyaretiyle 24'ten 28'e çıktığını söyledi.

Son olarak Tosyalı grubunun da Senegal'e gelişiyle hem maden işletmeciliği hem demir-çelik konusunda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım imkanı oluştuğunu belirten Niass, parlamentonun görevinin, yürütme organının yaptığı projelerin gerçekleşmesine yardım sağlamak olduğunu kaydetti.

Niass, TBMM'de Senegal Dostluk Grubu oluşturulduğunu, kendilerinin de yakın zamanda Türkiye Dostluk Grubu kuracaklarını ifade etti.

Senegal Meclis Başkanı Niass, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası politik ilişkilerde, teröre karşı ve sınırı aşan suçlarla mücadelede beraberiz, aynı şekilde ticari ilişkilerdeki orantısızlıkla mücadelede de beraberiz. Bu konularda Sayın Erdoğan, Batı'da, Avrupa’da mücadele ediyor. Burada da aynı mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Macky Sall yapıyor, Erdoğan ile ortak hareket ediyor."

Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra Dakar Ulu Camisi'nde cuma namazı kıldı. TBMM Başkanı Yıldırım, namaz sonrası Dakar İslam Enstitüsünü ziyaret etti.