TBMM Başkanı Yıldırım, nikah şahidi oldu
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın oğlu Yunus Emre Çağırıcı ile Hilal Çobanoğlu'nun nikah şahidi oldu.
- AA
Yunus Emre ve Hilal çiftinin nikahını Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım da genç çifte mutluluklar diledi.
Halk Sarayı'ndaki nikahta Yıldırım'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de nikah şahidi oldu.
Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Akın'ın yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
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