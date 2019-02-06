TBMM Başkanı Yıldırım: Ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır
TBMM Başkanı Yıldırım, 'Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşım, konaklama, haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılmalı, ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır.' dedi.
- AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı toplantısında yaptığı konuşmada, "Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşım, konaklama, haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılmalı, ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır. Bölgede nüfusun birbiriyle etkileşimi, gidiş-gelişler, ulaşım, iletişim imkanları arttığında dostluklar da artacak, daha fazla ticaret, daha fazla refah, daha az anlaşmazlıklar olacak. Avrasya ülkeleri olarak önümüzdeki tek yol, bunu başarmaktan geçiyor." dedi.
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