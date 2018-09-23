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TBMM Başkanı Yıldırım yaralıların yardımına koştu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, güzergahında meydana gelen trafik kazasını görmesi üzerine konvoyunu durdurarak yanına gittiği yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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TBMM Başkanlığından paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı'na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasını gördü.

Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı.

Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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