TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı
TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
- AA
Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı nedeniyle telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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