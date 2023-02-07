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TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası

TBMM Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlar için ayni yardım kampanyası başlatıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 14:11 - Güncelleme:
TBMM Başkanlığından depremzedeler için ayni yardım kampanyası
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Kampanya duyurusuna göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde TBMM Acil Durum Yönetimi Merkezi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeler belirlendi.

Bu çerçevede deprem bölgelerine gönderilecek malzemelerin, mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun paketlenerek sağlam bir koli içerisinde teslim edilmesi gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki ihtiyaç listesi, battaniye, uyku tulumu, nevresim takımı; bebek, çocuk ve yetişkin için kıyafet, ayakkabı, bot, mont, kaban, palto, atkı, bere, eldiven; bebek maması, bebek bezi, yenilebilir dayanıklı hazır gıda, ısıtıcı, taşınabilir şarj cihazı, hijyen seti ve kadın hijyen seti olarak sıralandı.

Hijyen nedeniyle kullanılmış kişisel eşyaların kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruya göre, yardımlar, TBMM Tören alt salonunda 10.00-17.00 saatleri arasında toplanacak.

Öte yandan nakdi yardımların, AFAD ve Kızılay'ın internet sitelerinde açıklanan hesaplara gönderebileceği bildirildi.

  • TBMM Başkanlığı
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  • ayni yardım kampanyası

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