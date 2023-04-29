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TBMM Başkanvekili Adan: Cumhurbaşkanımız yüzde 50'nin çok üstünde oyla tekrar seçilecek

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüzde 50'nin çok üstünde oyla tekrar seçileceğini, Milliyetçi Hareket Partisinin de parlamentonun en güçlü partisi olacağına inanıyorum.' dedi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
TBMM Başkanvekili Adan: Cumhurbaşkanımız yüzde 50'nin çok üstünde oyla tekrar seçilecek
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Adan, Eyüpsultan'da Sivaslı STK temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

MHP milletvekili adayları ve parti yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Adan, Sivas denilince etkilendiğini belirterek, nerede bir Sivaslı gördüyse orada ezanı hür, bayrağı hür Türkiye gördüğünü söyledi.

Adan, Türkiye'nin son 300 yılın en güçlü devleti olduğunu, kendi gazını kendi gemisi ile arayıp savunma sanayisini millileştirdiğini anlatarak, Türkiye'nin Afrin'de ot biçer gibi terör örgütünü biçtiğini, terör örgütü liderlerinin aynı evde iki gün üst üste kalamadığını aktardı.

Bu memleketin askerini, polisini, jandarmasını gözünü kırpmadan vuranların, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin bütün televizyonların gözü önünde, "14 Mayıs'tan sonra hiçbir PKK'lı hapishanede kalmayacak." dediğini ifade eden Adan, "Oradan daha aşağılık bir irade ortaya çıkıyor. Şu anda HDP listelerinden birinci sırada görev alan daha önce milletvekilliği yapmış birisi 'Siz boş verin bunların çıkacağını, biz cumhuriyeti değiştireceğiz.' diyor. Bu kadar tehlikeli siyasi gelişmelerle karşı karşıyayız." diye konuştu.

- "BİZİM YÖNETİLECEK TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"

Adan, bu siyasi hareketin desteklediği birinin cumhurbaşkanı olması halinde Türkiye'yi yönetemeyeceğini belirterek, "Bizim yönetilecek Türkiye'ye ihtiyacımız var. Ben varım, ben Türkiye'yim diyen bir yönetime ihtiyacımız var. Allah'a şükürler olsun Sayın Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli Bey ile bugün devleti yöneten Cumhurbaşkanı'mızın Allah'tan ve milletten başka hiç kimseye teslim olmadıklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da, Amerika'da, bu millete düşman olan ne kadar unsur varsa Cumhurbaşkanı'na ve Cumhur İttifakı'na düşmanlık yaptığını ifade eden Adan, "Ben milletimizin buna itibar etmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüzde 50'nin çok üstünde oyla tekrar seçileceğine, Milliyetçi Hareket Partisinin de parlamentonun en güçlü partisi olacağına inanıyorum." dedi.

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