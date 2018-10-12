TBMM Başkanvekili Şentop: Ne zaman Türkiye'de milletin sözü geçmeye başlamış o zaman imam hatiplerin okul sayısı artmış, eğitim kalitesi yükselmiş, öğrenci sayısı artmıştır

Şentop, Süleymanpaşa İmam Hatip Lisesinde "İmam Hatip ve Gençlik" söyleşisinde yaptığı konuşmada, demokrasi konusunda imam hatip liselerinin Türkiye için özgün bir tecrübe olduğunu söyledi.

Türkiye'de imam hatip liselerinin zor günlerden geçtiğini hatırlatan Şentop, "İmam hatip liseleri tarihi, Türkiye'de aslında demokrasinin temel hakların, eğitim ve öğretimin tarihi olarak incelenebilir. Ne zaman Türkiye'de demokrasi gelişmiş, milletin sözü geçmeye başlamış, seçimlerin bir etkisi olmuş, hak ve özgürlükler alanı genişlemişse o zaman imam hatiplerin okul sayısı artmış, eğitim kalitesi yükselmiş, öğrenci sayısı artmıştır. Ne zaman da demokrasi daralmışsa, insan hakları daralmışsa, millet üzerinde baskı kurulmaya başlanmışsa o zaman imam hatiplerin sayısı azalmıştır." diye konuştu.

Şentop, imam hatip liselerinin 1924'de kurulmaya başlandığını belirterek, "Daha sonra çeşitli sebeplerle kapatılmış. 1930'lu yıllarda dinin öğretimi büyük ölçüde yasaklanmış. 1940'ta dini metinlerin yazılması, okunması yasaklandığı gibi daha da ileri gidilmiş basılı metinlerde Allah yazısının kullanılmasının yasaklandığı bir genelge gönderilmiş. O zamanlarda Allah yazımı bile yazılı metinlerde yasaklanmış. İkinci dünya savaşı bittikten sonra Türkiye çok partili hayata geçiyor ve daha sonra özgürlüklerde genişlemeler oluyor." ifadelerinin kullandı.

Çok partili döneme geçilmesiyle imam hatip liselerinin sayısının artmaya başladığını aktaran Şentop, "Sayıları biraz daha artıyor. Öğrenci sayısı artıyor. 27 Mayıs darbesiyle imam hatip liseleri üzerinde baskı kuruluyor ve sayılar azaltılıyor. Darbeden sonra yine çok partili hayat, seçim olunca imam hatip liselerinin alanı genişliyor. 1973'den sonra üniversiteye gitme hakkı kazanıyor imam hatip liseleri. 1980 darbesiyle yine baskılar, başörtü yasakları başlarken, bu liseler ikinci sınıf okul muamelesi görmeye başlıyor. Daha sonra yine demokrasi alanı açıldıkça imam hatip liseleri rahatlıyor sayıları artıyor." dedi.

Söyleşi sonunda Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt tarafından Şentop'a vazo armağan edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve öğrenciler katıldı.