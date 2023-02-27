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Güncel

TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi

27 Şubat 2023 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi
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