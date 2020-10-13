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TBMM Ermenistan'ın Azerbaycan'da vurduğu sivil yerleşim yerlerini inceleyecek

Ermenistan'ın sürekli olarak hedef aldığı Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini TBMM inceleyecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, kuracakları alt komisyonun, Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında inceleme ve araştırma yapacağını söyledi.

DHA13 Ekim 2020 Salı 15:07 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:08
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ile başlayan gerilim ve çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ve Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın durumu hakkında' alt komisyon kuracağız. Azerbaycan'da vurulan sivil yerleşim alanlarında incelemeler ve araştırmalar yapacak olan komisyon, Ermenistan'ın pervasızca işlediği savaş suçlarına rağmen uluslararası kınayıcı ve önleyici kuruluşların ölüm sessizliğine karşı bir çıkış olacaktır" dedi.

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