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TBMM Genel Kurulu'na getirilen torba teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını da öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

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enel Kurulda milletvekilleri, teklifin birinci bölümü üzerinde grupları adına söz aldı.
 
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile ilgili şubat ayında yapılan bazı düzenlemelerin bu teklifle tekrar Genel Kurul'a getirildiğini belirterek, "Üç ay önce kanun çıkarmışız. Bunu düzeltmek için tekrar bütün Meclis'in enerjisini harcıyoruz. Sizden ricam, teklifi getiriyorsunuz, lütfen bunun peşinden Genel Kurul'a gelin." diye konuştu.
 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara ise teklifte TRT'ye yönelik düzenlemelerin yer aldığını anımsatarak, "Ülkemizin resmi yayın kurumu olan TRT'ye önemli görevler düşmektedir. Toplumumuzun ahlak yapısına, milli değerlerine, manevi ve tarihi değerlere uygun programlar yapılmasına ülke olarak ihtiyacımız var. Aile yapısını bozmaya yönelik dizi ve programlar, televizyon kanallarında birbirleriyle yarış halindeyken, milli ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaran programların artması temennimizdir." ifadesni kullandı.
 
- "(İşsiz değiller, öğrenciler) mi diyeceksiniz?"
 
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, teklifle yeni bir üniversite kurulmasının öngörüldüğünü belirterek, şunları söyledi:
 
"Son dört yılda kurulan 21 devlet üniversitesinin öğretim elemanı başına düşen makale sayısı toplam 0,10. Önemli uluslararası akademik dergilerde yayımlanan makale ise yok denilecek kadar az. 'Her şehre bir üniversite' projesi bitti, ikinci üniversiteler ve sayısız vakıf üniversiteleri kuruldu. Söylemekten üzüntü duyuyorum ama 'Artan genç işsizliğin karşısında nasıl vakit kazanırız?' demekten başka bir şey değil bu yeni üniversiteler. 14-24 yaş grubundaki genç nüfustaki işsizlik oranı 23,6. Sorarlarsa 'Onlar işsiz değiller, öğrenciler' mi diyeceksiniz?" 
 
CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'den önemli ölçüde paranın yurt dışına kaçtığını savunarak, 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon dolar ve üzerindeki 6 biner adet hesabın yurt dışına çıkarıldığını söyledi.
 
Bu konuda Türkiye'nin, Çin ve Hindistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Kuşoğlu, "Çin ve Hindistan'ın nüfusu 1 milyar ve üzeri. Onların nüfusuna bakınca, nüfusa göre kıyaslayınca dışarıya giden milyoner sayısında, döviz hesabı sayısında, dolar hesabı tutarında biz birinciyiz dünyada. Şimdi bunlara çözüm bulmak varken biz bu konularla uğraşıyoruz maalesef." değerlendirmesinde bulundu.
 
Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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