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TBMM görevli polis ve eşi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli polis Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak'ın geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybettiğini duyurarak başsağlığı diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiya Yeşilırmak için taziye mesajı yayımladı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 17:51 - Güncelleme:
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Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çiftin acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da, evinin önünde geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden TBMM'de görevli Kahraman Polisimiz Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Hanıma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamları âlî olsun inşallah."

ŞENTOP'TAN, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN TBMM'DE GÖREVLİ POLİS MEMURU YEŞİLIRMAK İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mesai arkadaşımız polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiya Yeşilırmak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli personelimize ve eşine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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