TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda görüşülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu, oy birliğiyle kabul edildi.