Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda görüşülen Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu, oy birliğiyle kabul edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yedinci toplantısını gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporunun görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada raporun TBMM Başkanlığına sunulacağı ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Türkiye´de kadınların siyasal haklarını kazanması - Tarihte bugün 5 Aralık 1934

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA