TBMM heyeti Türkiye-İran sınırında inceleme yaptı

DHA 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:56 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 16:59

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden başlatılan, Van'ın Çaldıran ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürürken, tedbirler de arttırılıyor. Çaldıran ilçesindeki sınır hattına örülen 64 kilometrelik duvarın 30 kilometresi tamamlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'tan oluşan TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, duvarın örüldüğü sınır bölgesinde inceleme yaptı. Vali Bilmez, sınır duvarı ve alınan tedbirlerle ilgili heyet ile Yunanistanlı gazetecilere bilgi verdi. Vali Bilmez, 64 kilometrelik sınır duvarının 30 kilometresinin tamamlandığını belirtti.

'BU SENE 40-45 KİLOMETRE BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Van-İran sınır hattının tamamının 295 kilometre olduğunu söyleyen Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Ama engebeli olduğu için, bizim sınıra giden yolumuzun uzunluğu; bin 200 kilometre. Bizim burada yaptığımız duvar; sadece duvar olarak değil, en çok katkı sağladığı şey, devriye yolu. 3 yıl önce bu sınır hattımızı tutan askerimiz alay düzeyindeydi. 2018'de alınan bir kararla hudut tugayı düzeyine getirildi. Iğdır ve Ağrı sınırından buraya kadar duvar örülmüş. Bu yıl 3 ayrı firma, 64 kilometrelik kısma duvar yapımına başladı. Şu an yaklaşık 30 kilometrenin montajı bitti, duvarın üzerine de tel örgü çekilecek. Bu sene 40-45 kilometre bitirmeyi hedefliyoruz. Geri kalanını da önümüzdeki ilkbahar ayında bitecek."

'117 TANE KURŞUN GEÇİLMEZ KULE YAPILDI'

Sınırda görevli askeri birliğe takviye yaptıklarını belirten Vali Bilmez "2 muhabere, 2 de komando bölüğü takviye geldi. Ama bununla da yetinmedik. Jandarmamız sürekli devriye atmakta. Ankara Özel Harekat'tan gelen polis ekipleri de sınıra yerleştirildi. 35 tim, 50 zırhlı araç, 700 personel hem duvar yapan firmanın güvenliğini sağlamakta, hem buradaki askeri birliğe yardımcı olmakta. Bu sene 500 korucu; sınır köylerinde, birliklere yardımcı olmak yerleştirildi. Burada hendekler de kazılıyor. Bunların derinliği de genişliği de 4 metre. Yıl içinde 200 kilometre hendek kazıldı. Diğer yerlere de çit çekildi. Kurşun geçilmez kuleler yapıldı. Bunlardan 117 tanesi yapıldı ve devreye alındı" diye konuştu.

'SINIRDAKİ DUVARLARI İNCELEYECEĞİZ'

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ise göç konusunun dünya sorunu haline geldiğini belirterek, "Göç ve Uyum Alt Komisyonu, TBMM'de bütün siyasal partilerin ortak kararıyla kurulan bir komisyon. Komisyonumuz Türkiye'deki göçü, uluslararası koruma konusunu, göçmenlerin durumunu araştırmak ve incelemek üzere kurulmuş olan bir komisyon. Bugün de düzensiz göç geçişleri konusunda; İran ile Türkiye arasındaki engelleme çalışmalarını ve Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmaları görmek üzere sınıra geldik. Sınırdaki duvarları inceleyeceğiz. Diğer kuleleri, engelleme sistemlerini, bunlarla ilgili Türkiye'nin yaptıklarını göreceğiz" dedi.

'DÜZENSİZ GÖÇ ARTIK DÜNYANIN BİR SORUNU'

Güvenlik güçlerinin çalışmalarını yerinde görmek için sınıra geldiklerini ifade eden Uslu "Düzensiz göç artık dünyanın bir sorunu. Orta Afrika'dan ve Asya'nın ortasından özellikle Afganistan coğrafyasından Avrupa'ya doğru ciddi bir göç akını var. Bir kısım göçler, zorunluluk gereği bir kısmı da ekonomik nedenlerle oluyor. Bu iki göçü birbirinden ayırmak lazım. Düzensiz göç ile sığınmacıları zaman zaman aynı çuvala koyup, aynı şekilde değerlendiren dili görüyoruz. Bu yanlış. Bir kere düzensiz göç önlenmesi ve engellenmesi gereken bir göçtür. Ama sığınmacı süreçleri farkı bir süreçtir. Sığınmacı süreçlerine insani, hukuki ve vicdani olarak yaklaşıyoruz. Düzensiz önleme konusunda da Türkiye Cumhuriyeti her türlü tedbiri alıyor. Duvarlar çekiliyor, bununla ilgili sınır devriyeleri, birlikleri kuruluyor. Sınırda optik sistemler kuruluyor ve göç minimize ediliyor. Yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerine tutulması süreçleri var. Komisyon olarak onları da inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Heyet, buradaki incelemelerinin ardından kent merkezine döndü. Yarın da heyetin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde inceleme yapacağı belirtildi.