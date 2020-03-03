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TBMM İdlib gündemiyle toplandı

Suriye'nin İdlib şehrinde 34 askerin şehit olması üzerine, Meclis'te bugün kapalı oturum düzenlenecek. Oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis'e sunum yapacak, grubu bulunan partilerin temsilcileri de söz alacak. Görüşmeler 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak.

03 Mart 2020 Salı 15:07 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:12

TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

Daha sonra AK Parti'nin teklifi üzerine kapalı oturuma geçilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

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