TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu: Aziz milletimizin her alanda hizmetkarı olarak, eğitim alanında da daha ileri seviyelere ulaşmak temel hedefimizdir

Çavuşoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) 2018-2019 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5'inci teknik üniversitesi olarak 2010 yılında açılan BTÜ'nün 8-9 yıl gibi kısa süre içinde sağlanan yaklaşık çeyrek milyar liraya ulaşan ödenek miktarıyla, 5 bine yakın seçkin ve başarılı öğrencisi, 350'ye yakın değerli bilim adamı ve akademisyeniyle artık Türkiye'nin nadide eğitim kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ulaşılan hiçbir seviyeyi millet için yeterli bulmadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, 'Bu milletin onurunu korumanın milletimizin refah seviyesini yükseltmekle olacağını' düşünen bir anlayışın sahipleriyiz. Aziz milletimizin her alanda hizmetkarı olarak, eğitim alanında da daha ileri seviyelere ulaşmak temel hedefimizdir. Okuyan, düşünen ve düşündüğünü uygulayan gelecek nesillere ulaşmak için gençlerimize güvenmeliyiz. Bakın biz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir neticesi olarak seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra da 16 Nisan referandumuyla milletimizin takdiriyle 18'e indirdik. Bizlere gençlerimize güvenmemiz gerektiğini 19-20 yaşında çağ açıp kapatan ecdadımız öğretti. Bizim neden gençlere güvenmemiz gerektiğini 15 Temmuz 2016 gecesi hainlere karşı ecdadına yakışır şekilde herkesten önce meydanlara inerek ülkesine, milletine ve demokrasisine sahip çıkan kahraman gençlerimiz ortaya koymuştur. Milli ve manevi değerlerinin şuurunda olan gençliğimizle gurur duyarken onlara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, Cemil Meriç'in "Ne batıyı tanıyoruz, ne doğuyu. En az tanıdığımız ise kendimiziz." sözüne işaret ederek, "Bugün dünyanın birçok bölgesinde, Arakan'da dökülen gözyaşı da Suriye'de dökülen gözyaşıyla birdir. Filistin'in mahzun çehresi savaşların, yoksulluğun ve açlığın pençesindeki Afrika çocuğunun hüzünlü çehresiyle birdir." ifadelerini kullandı.

"Yeni Türkiye hedefi"

Farklı dilleri konuşan, farklı dinlere ve ırklara mensup toplumların yaşadığı trajedinin ortak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlim ve irfanın beşiği kadim medeniyetimizin sahip olduğumuz eşsiz kültürel mirasının hakkıyla farkında olmamız gerekmektedir. Kendini tanıyan, öz değerlerinin farkında olan, evlad-ı fatihan olduğunun şuurunda bir nesle sadece milletimizin değil tüm insanlığın ihtiyacı olduğu açıktır. Tarihin milletimize ve sizlere yüklediği bu sorumluluğu yerine getireceğinize olan inancımız tamdır. Medeniyetimizden ve tarihimizden aldığımız ilhamla, yeni Türkiye hedefini gerçekleştirmek için üniversitelerimizde el birliğiyle gayret göstermeye devam edeceğimizden şüpheniz olmasın."

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda üniversitenin açılışından bu yana emeği geçen yöneticiler ve akademisyenler ile ilgi ve desteklerini esirgemeyen Bursalı sanayici ve iş adamlarına teşekkür etti.

BTÜ Rektörü Karademir

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de yeni akademik yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

Karademir, 2017 yılı itibarıyla İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'in patent başvuru sayılarına dikkati çekerek, "Ülkemizdeki toplam patent başvurusu 2002'de 465 iken 2016 yılında 6 bin 445 olarak not edilmiştir. Ülkemizdeki toplam Ar-Ge merkezi ise 352 İstanbul, 106 Kocaeli, 101 Bursa, 88 Ankara, 76 İzmir olmak üzere tüm illerimizle beraber toplamda 987 olarak verilmiştir. Fakat bütün bu son derece önemli artışlara, iyileşmelere rağmen ülkemizin yakın hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut rakamların en az 10 kat artması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner kanat birincisi" olan Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi Topluluğu öğrencilerine ve akademik başarı gösteren akademisyenlere üniversite adına ödülleri verildi.

Törene, Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, bazı milletvekilleri ile akademisyenler katıldı.