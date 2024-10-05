TBMM, İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in İsrail tehdidi için 8 Ekim Salı günü toplanacağını açıkladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir.' dedi.