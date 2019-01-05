TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Başkanı Satır: Obezite merkezi sayısı 64'e çıkacak

TBMM Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Başkanı Belma Satır, Sağlık Bakanlığının, obeziteyle mücadele kapsamında ciddi tedbirler aldığını, obezite merkezi sayısının 64'e çıkarılacağını bildirdi.

Satır, AA muhabirine, başkanlığını yürüttüğü alt komisyonun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Gelişen teknolojinin, insanların beslenme alışkanlıklarını da olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Satır, beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi birtakım olumsuz şartların bir araya geldiğinde obezite riskini artırdığını belirtti.

Dünyada her yıl 3,4 milyon insanın obezite nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Satır, obezitenin, çocukluk yaş grubunda da giderek önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

Artan obezite tehdidi karşısında uluslararası düzeyde başlatılan çalışmalar ve hükümetler için yapılan çağrıların, Türkiye tarafından yakından izlendiğini söyleyen Satır, "Vatandaş, sağlıklı beslenme, hareket, diyet, spor, bütün bunların yapılmasından sonra eğer halen obez olma noktasındaysa obez olması hayat kalitesini düşürüyorsa o zaman doktorlar ameliyata karar veriyor fakat bu konuda birtakım doktor hataları olduğu iddiası da var." diye konuştu.

"Obezite ameliyatları hastanelerde yapılmalı"

Sağlıklı beslenme, hareket, diyet ve spor yapılmadan, en kolay yöntemle yani ameliyatla zayıflamanın düşünülmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Satır, özellikle bazı televizyon programlarıyla sanatçıların bunu cazip hale getirdiklerine dikkati çekti.

"Maalesef bazı istenmeyen klinikler bu işi sektör haline getirdi. Böyle kötü bir uygulama var" ifadesini kullanan Satır, amaçlarının obeziteyi önlemek için tedbirler almak olduğuna işaret etti.

Obeziteyle ilgili ameliyatların en doğru şekilde ve hastanelerde yapılması gerektiğinin altını çizen Satır, Sağlık Bakanlığının bu konuda hassas olduğunu söyledi.

Obezite merkezleri

Birinci 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde aralarında Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın yer aldığı 21 ilde açılan 34 obezite merkezinin çalışmalarına başladığını hatırlatan Satır, İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 30 obezite merkezinin daha hizmete gireceğini, böylece obezite merkezi sayısının 64'e çıkarılacağını bildirdi.

Satır, şu değerlendirmede bulundu:

Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele kapsamında ciddi tedbirler alıyor. Beslenme alışkanlıklarının, bebek daha anne karnındayken verilmesine ilişkin programlar yapılıyor, obezite merkezleri açılıyor. Bütün bunlar daha çalışmanın başında olmamıza rağmen bizi memnun etti. Bu konudaki çalışmalara devam edeceğiz."

Satır, obezite merkezlerindeki hastalara 1 yıllık tedavi programı uygulandığını aktardı.