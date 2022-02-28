TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye iki yıl üst üste büyüme kaydetti

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:15 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:15

Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde düzenlenen AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki yıl üst üste dünya ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerinde büyüme kaydettiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'nin 225 milyar dolar ihracat yaptığını dile getiren Yılmaz, kuraklığa rağmen az da olsa tarımın da canlanmaya başladığını belirtti.

Kuraklığın sadece tarımı değil, enerjiyi de etkilediğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen sene yağmur, kar olmayınca barajlarımız dolmadı. Barajlardan hidroelektrik üretemedik. Hidroelektrik en ucuz elektriktir. Bu maalesef azaldı Türkiye'de. Azalınca neyle ürettik enerjiyi, mecburen doğal gazla. Doğal gazı aldık yurt dışından, doğal gaz çevrim santrallerinde enerji ürettik, toplumumuz elektriksiz kalmasın diye. Aynı süreçte dünyada kuraklığın da etkisiyle, doğal gaz fiyatları aldı başını gitti. 150 dolar civarında olan dolar bir ara 1500-2000 dolarlara çıktı. Çılgınca bir artış oldu, bu bizim elimizde olan bir şey değil. Biz ne yaptık ama buradaki yüksek fiyatın vatandaşımıza yansımaması için milli bütçeden tam 100 milyar lira elektriğe, doğal gaza sübvansiyon verdik. 4 lira olan faturanın 3 lirasını devlet ödedi, 1 lirasını vatandaşa yansıtmış olduk. Bu inşallah hep olmayacak. Bu sene inşallah kar, yağmurla hem tarımımıza bereket gelecek hem de barajlarımız dolacak, enerjiye bunun çok ciddi katkısı olacak. Dünyada da yavaş yavaş dengeler oturdukça, Türkiye inşallah fiyat artışı meselesini de aşacak."

Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla gerekli tavrı ortaya koyduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu bizi çok ilgilendiriyor. Sadece geçen sene Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye 7 milyonda fazla turist geldi. Kolay değil böyle bir çevrede istikrarınızı korumak, ekonominizi korumak hiç de kolay değil. Nefes varken hiçbirimiz farkında bile değiliz ama bir gittiği zaman ne kadar büyük bir değer olduğunu anlıyoruz. İstikrar da böyle bir şey. Bütün bu badirelere rağmen Türkiye dimdik ayaktaysa, yoluna devam ediyorsa bunun sebebi var, kendiliğinden olmadı." ifadelerini kullandı.

Bugün milyonlarca insanın Türkiye'de misafir edildiğine işaret eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ölümden korkmuş, ülkesini terk etmiş milyonlarca insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bir taraftan da kendi halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bunlar neyle mümkün oldu, güçlü bir liderle, tecrübeli liderle, siyasi istikrarla sağlandı. Allah korusun bu fırtınalı dönemde, dünyanın birçok hadiseyi yaşadığı bir dönemde, bizim kavga gürültü eden, her kafadan bir ses çıkan, herkesin bir tarafa çekiştirdiği bir yönetimimiz olsaydı, güçlü, tecrübeli bir liderimiz olmasaydı başımıza neler gelebilirdi, bunu sizi takdirinize bırakıyorum. İstikrarın olmadığı, güçlü liderliğin olmadığı bir ortamda neler yaşayabilirdik bunu hep birlikte düşünmemiz lazım."

Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.