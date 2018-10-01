TBMM uzun dönemli çalışmasına başlıyor

MECLİS, 24 Haziran genel seçiminden sonra ant içme töreni, Olağanüstü Hal Yasası ve bedelli askerlikle ilgili iki zorunlu düzenlemeyi çıkarmış ve tatile girmişti. Genel Kurul bugün saat 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yeniden toplanacak. Yasama yılının Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıyla açılması geleneği devam edecek. Yıldırım’ın sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a seslenecek. Cezaevinden tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da bugün Genel Kurul’da yemin etmesi bekleniyor. Yıldırım, tasarruf nedeniyle bu yıl açılış resepsiyonu vermeyecek.

İLK İŞ SURİYE

Partiler yeni dönemde ilk grup toplantılarını yarın gerçekleştirecek. AK Parti ve İYİ Parti’de genel başkanlar milletvekili olmadığından Meclis’teki en yüksek temsilcileri ‘grup başkanları’ olacak. Ancak grup toplantılarında genel başkanlar konuşacak. Genel Kurul’da çarşamba günü ilk iş olarak, Irak ve Suriye’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. Perşembe günü de BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki görev gücünde bulunan askerlerin görev süreleri uzatılacak.

ACİL İÇTÜZÜK

Türkiye Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifi de Plan-Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Partiler çalışmaları yeni sisteme uyumlu yürütmek amacıyla acil bir içtüzük değişikliği yapacak. ‘Bakanlar Kurulu, sözlü soru, gensoru’ gibi yeni sistemde olmayan kavramların ayıklandığı, soruşturma ve diğer işlemlerde yeter sayıların yeniden düzenlendiği dar kapsamlı bir teknik içtüzük taslağı hazırlandı. Yıldırım, bu uyum teklifinin beş partinin uzlaşmasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulmasını ve hızla yasalaşmasını hedefliyor. Bu teklifte bakanların Meclis’te temsiline açıklık getirilecek. Bakanların; komisyon ve Genel Kurul sürecinde her teklifin görüşmesine doğrudan mı katılacakları yoksa komisyon başkanlığının gerek görmesi halinde davetle mi gelecekleri konusunda karar verilecek.

TOPLUMSAL GÜNDEM

Anayasa gereği 2019 bütçesinin 17 Ekim akşamına kadar Meclis’e sunulması gerekiyor. Bu yıl ilk kez bütçe doğrudan Cumhurbaşkanlığı’nca Meclis’e gönderilecek. Bütçenin hangi aşamada nasıl görüşüleceği de içtüzük değişikliğiyle açıklık kazanacak. Yeni yasama yılının en önemli gündem maddelerini; MHP’nin tutuklu ve hükümlülere yönelik af teklifi ile diğer muhalefet partilerinin de vaadi olan emeklilikte yaşa takılanların hakları oluşturuyor. Yerel seçime gidilen süreçte bütçe tasarısından sonra bu gündem maddeleriyle ilgili siyasi tavrın netleşmesi bekleniyor. Olası yerel seçim takvimine göre Meclis’in Mart 2019’da tatile girmesi beklendiğinden, bu tarihe kadar bütçe dışında parlamentonun önünde ortalama 3 aylık çalışma dönemi bulunuyor.

TBMM Genel Kurul salonu 600 milletvekiline göre yeniden düzenlendi. Anayasa’dan çıkarılan Bakanlar Kurulu’nun sıraları sökülürken, komisyon sıraları da daraltılarak beşi grup sahibi olan sekiz partiye yer ayrıldı. Genel Kurul’daki oturma düzeni aynı kaldı. Başkanlık Divanı’na göre sol tarafta en fazla üyeli AK Parti olmak üzere partiler sandalye sayısına göre sağ tarafa doğru sıralanacak.

(Hürriyet)